Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı şehit ailelerini ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Ersin Yazıcı, Şehit Jandarma Asteğmen Ahmet İnal ile Şehit Jandarma Komando Er Murat Gürbüz'ün Dursunbey'de yaşayan ailelerini ziyaret etti. Şehitlerimizin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Yazıcı, her zaman olduğu gibi bundan sonra da vatan için eşlerini, evlatlarını şehit veren ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Şehitlerimiz millet olarak bizim Şeref Madalyalarımızdır. Devletimizin imkânları kendilerinin hizmetindedir" dedi. Vali Yazıcı, şehit ailelerine zeytin fidanı ile Türk bayrağı motifli halı hediye etti.