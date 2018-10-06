Balıkesir Zabıtası fiyat denetimi yaptı

Döviz kurundaki dalgalanma üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsatçı ve stokçulara geçit verilmeyeceği yönündeki açıklamasının ardından tüm yurtta olduğu gibi Ege Bölgesi'nde de denetimler hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından Balıkesir
'de Karesi Belediyesi harekete geçti. Rutin denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, sahaya inerek günlük ve anlık denetimler yaparak halkın daha rahat alışveriş yapması için çalışıyor. Ekipler market ve pazarlarda, meyve sebzelerin tazeliğini ve esnafın ruhsatlarını inceliyor. Ayrıca ekipler marketlerdeki ürün etiketlerini denetliyor. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu kontrol ediliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese ediliyor. Reyonlarda satılan ürünlerin günlük reyon fiyatı ile 3 ay önceki reyon fiyatları karşılaştırılıp usulsüz ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı tespit ediliyor. Fiyatlarda dalgalanma çıkan pazar tezgahları ve marketler hakkında Tüketici Kanunu gereği zabıt tutuluyor. Öte yandan zabıta ekipleri, denetim sırasında karşılaştığı vatandaşları da, anormal fiyatları gördüklerinde ihbarda bulunmalarını istedi.