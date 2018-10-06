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Beautyone Exclusive Folkart’ta açıldı

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Beautyone Exclusive Folkart’ta açıldı
GÜZEL ve sağlıklı yaşamın 'deki yeni adresi Beautyone Exclusive, Bayraklı Folkart Towers'ta kapılarını görkemli bir törenle açtı. Beautyone Exclusive, güzellik ve bakımda çığır açan teknolojiyi İzmir ile buluştururken dünyaca ünlü markalara da evsahipliği yapıyor. Uzun yıllar sağlık sektöründe yer alan ve İzmir'de sağlık ve güzelliği birleştiren bir konsept ile yola çıkan Aynur Yurdabakan, açılışta İzmir cemiyet hayatının değerli isimlerini ağırladı. Açılış kurdelesini İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız kesti. "Güzellik hayat ışıltısıdır" sloganı ile yola çıkan ekip cilt bakımından, cilt gençleştirme yöntemlerine, bölgesel zayıflamadan, epilasyona, kalıcı makyaj, kirpik, manikür -pedikür ve daha birçok uygulama ile geniş bir yelpazede hizmet verecek.
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Beautyone Exclusive Folkart’ta açıldı
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