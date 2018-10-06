Binali Yıldırım iş dünyası ile buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım
, İzmir
programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu ve açılışlara katıldı. Ege üniversitesi'nin akademik yılı açılışını yapan ve ilk dersi veren Yıldırım, ardından Ege Üniversitesi'nin Karşıyaka'daki Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ardından Alaybey Askeri Tershanesi'ne giderek yaklaşık 1 saatlik ziyaret gerçekleştiren Binali Yıldırım, daha sonra Karabağlar'a giderek, 19 Nisan 2017 tarihinde, Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın ailesini ziyaret etti. ÜRETIM DEVAM ETMELI
Yıldırım'ın sonraki adresi ise, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Meslek Hastalıkları Kongresi oldu. İş sağlığı ve güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu kaydeden Binali Yıldırım, "Bizi bu topraklarda var eden, Söğüt'te başlayan yolculuğumuz ve orada Osmanlı'nın bütün dünyaya ilan ettiği bir prensibimiz var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu nedenle hekimlerimiz çok önemli. Hekimlik kutsal bir meslek. Yapılan işlerin doğurduğu farklı sıkıntıların ortak adı olan meslek hastalıkları sıradan hekimlik ile tedavi edilecek bir iş değil, uzmanlık gerektiriyor. Bu nedenle meslek hasatlıkları bölümünün DEÜ'de kurulması bu bakımdan heyecan verici bir fikir. Bu şehrin milletvekili olarak bu projeye gönülden destek veriyorum" dedi. Yıldırım, akşam saatlerinde ise, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından EGİAD Sosyal ve Kültürel etkinlik merkezinde gerçekleştirilen "İzmir İş Dünyası Sohbet Toplantısı"na katıldı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme girdiğini belirten Yıldırım, yeni dönemin fırsatları ve güçlü yanlarının bulunduğunu kaydetti. Türkiye'nin yeni sisteme geçtiği sırada küresel şartlarda da yeni bir döneme girildiğini aktaran Yıldırım, ülkede 2002-2012 arasında dolar kurunda değişiklik olmadığını, bu dönemde ülkeyi, ekonomiyi büyütmek için iş adamlarının kaynakları alarak üretimini, ihracatını artırdığını ifade etti. Devletin önceki krizlerden ders alarak borçlanmadığını ifade eden Yıldırım, şu andaki borçlanmanın reel sektörün borçlanması olduğunu, onun da üretime, büyümeye gittiğini, sıkıntının olacağını ancak her şeyin düzeleceğini ifade etti. Mevcut durumun ne olduğundan hafif ne de olduğundan ağır gösterilmemesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, hükümetin gerekli önlemleri aldığını, sıkıntıların üstünden gelineceğini kaydetti. Yıldırım, "Bizim üretimimizin devam etmesi lazım, istihdamın devam etmesi lazım." ifadesini kullandı. Yerel seçimlerle ilgili bazı çevrelerin farklı hesaplar içerisinde olduğuna işaret eden Yıldırım, seçimlerin yerel seçim çerçevesinde tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.