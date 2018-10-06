Böyle dostluğa bin can feda

17 YIL GÖRMEDI DENIZLI'DE
1.5 yaşında kas erimesi teşhisi konulan Kubilay Yiğit (14), 9 yaşından sonra yürüme yetisini kaybetti. Baba Hasan Yiğit , imkanları olmaması nedeniyle yatağa bağlı yaşam süren çocuklarının dışarı çıkabilmesi için akülü araba alamadı. Baba Hasan Yiğit'in, yardımına 2002'de Diyarbakır'da askerlik yaptığı İsmet Yıldız yetişti. Askerden sonra hiç görüşmeyen arkadaşlar, İsmet Yıldız'ın araba almak için tesadüfen Denizli
'ye gelmesiyle buluştu. Baba Hasan Yiğit, görüşmede sohbet esnasında tertibine sıkıntısından bahsetti. Ardından Yıldız, işini bitirdikten sonra kentten ayrıldı. HAYATA TUTUNDU İKI
hafta sonra kente tekrar gelen Yıldız, bu kez yanında bir akülü araba getirerek, aileye sürpriz yaptı, Kubilay'ın ise hayata tutunmasını sağladı.Gördüğü manzara karşısında çok duygulanan baba Yiğit, "17 yıldır görüşemediğim asker arkadaşım Denizli'ye araç almaya geldi. Kendisiyle de konuyu görüştük. Sonra, 'Ben tekrar geleceğim' dedi ve gitti. Bir hafta sonra Denizli'ye tekrar geldi. 'Ben geldim, evin konumunu atar mısın?' dedi. Bana, 'Kapıya çıkar mısın? dedi. 'Kubilay'ı da kucaklayıp getir' dedi. Dışarı çıktık bir baktık, üç kişi daha ve akülü araba var. Kubilay da ben de çok şaşırdık. Çok mutlu olduk" dedi.