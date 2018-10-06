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Doğal Yaşam Parkı çocukları ağırladı

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Doğal Yaşam Parkı çocukları ağırladı
İZMIR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde 2 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Kalabalık bir grup olarak parka gelen Türk Koleji 2. sınıf öğrencileri, 'Hayvanların yaşamalarını yok etmeyelim', 'Sadece 4 Ekim'de değil her gün dostuz', 'Biz hayvanları koruyoruz ya siz?' yazılı dövizlerle bu anlamlı güne ayrı bir renk kattı. Aslandan zürafaya, fillerden ayıya kadar pek çok türü yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, hayvan figürlü tişörtleriyle dikkat çekti. Kendi elleriyle hazırladıkları bal kabaklı özel menüyle hem lemurları hem de fil ailesini besleme olanağı bulan minik öğrenciler, hayvanların beslenmeleri sırasında da çok keyifli anlar yaşadı. Çocuklar, fillerin barınağına önceden girip hazırladıkları yemekleri alana bıraktı. Çocuklar, lemurları elleriyle besledi.
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Doğal Yaşam Parkı çocukları ağırladı
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