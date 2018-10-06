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Horoz, Ümraniye karşısına çıkıyor

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Horoz, Ümraniye karşısına çıkıyor
SPOR Toto 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükseldikten sonra hafta içinde futbolcuların paralarını alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları antrenman boykotuyla sarsılan spor, bugün Ümraniyespor'a konuk oluyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Ramazan Keleş'in yöneteceği mücadele saat 14.00'te başlayacak. Lig ve kupada son oynadığı 4 maçı kazanan Horoz'un 7 haftada 13 puanı bulunuyor. Yarıda kalan Balıkesirspor maçıyla ilgili kararı bekleyen Ümraniye ise 6 maçta 9 puan topladı. Denizlispor'da çarşamba günü antrenmanı boykot eden futbolcular, son yapılan antrenmana katıldı. Takım kaptanları çalışmadan sonra yönetimle ödeme planıyla ilgili toplantı yaptı.
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Horoz, Ümraniye karşısına çıkıyor
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