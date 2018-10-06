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Serebral Palsi ile dans ederek savaşıyor

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Serebral Palsi ile dans ederek savaşıyor
PREMATÜRE bir bebek olarak bin 200 gram ağırlığında dünyaya gelen Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ezgi Sahillioğlu'na 2 yaşında Serebral Palsi, teşhisi konuldu. Vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bozukluğa yol açan rahatsızlık nedeniyle üç büyük ameliyat ve yıllarca fizik tedavisi gören Sahillioğlu, bu süreçte ailesinden büyük destek gördüğünü kaydetti. 3 yıl önce zumba dansında büyük bir azimle ilerleyerek güzel işler çıkartan, hatta ünlü şarkıcı Shakira'nın dans eğitmeni Beto Perez ile aynı sahneye çıkmayı başaran Sahillioğlu, eğitmende oldu. li Ezgi Sahillioğlu, 'herkese hayat, her koşulda yaşamaya değer' mesajı verdi. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden geçen yıl mezun olan genç kız, alanıyla ilgili yurt dışı bağlantılı bir firmada çalışmak isteğini de söyledi.
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Serebral Palsi ile dans ederek savaşıyor
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