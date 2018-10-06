Terör örgütüne yönelik operasyon

İZMIR
Cumhuriyet Başsavcılığının PKK
/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulunan, kent merkezi ve Menemen'deki korsan gösterileri organize ederek katılan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MİT Bölge Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 zanlı yakalandı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı. 4 ZANLI ARANIYOR
Bazı zanlılar, kapıları açmayarak suç delillerini yok etmeye çalışırken yakalandı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklanmış yayın, bir tabanca ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 21 zanlı, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmanın sürerken zanlıların bazılarının Batman'da, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 8 askerin ardından sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası iyaptığı öğrenildi.