Üzerine dökülen çay ilham verdi

TEKSTIL
sektöründe bir süre yönetici olarak çalıştıktan sonra kurduğu şirketle yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklanan İsa Dal, şirket bünyesindeki 15 kişilik tasarım ekibi ve İspanya, Belçika, İzmir
ve İstanbul'daki Ar-Ge merkezleriyle ortak geliştirdiği ürünler sayesinde 55 ülkeye yıllık 5.5 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Son dönemde çevre bilincindeki artışla özellikle geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji temalarına eğildiklerini söyleyen Dal, çay posasıyla geliştirdiği boyayla çay kokulu kumaş üretti. Çay tiryakisi olduğun ubelirten Dal, "Bir gün üzerime çay döküldü. Aklıma bu çayı boyama maddesine dönüştürme fikri geldi. 1 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu çay kokulu havlu, çarşaf, iç giyim ve tişört ürettik. Ekim ayında yurt dışı fuarlarda tanıtımına başlıyoruz" diye konuştu.