Yangın tatbikatı nefes kesti

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Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatı, heyecanlı dakikalara sahne oldu. Senaryo gereği yangın
ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri başarıyla yaptı. Binada bulunan tüm personel ve ziyaretçiler, tatbikatta görevli personelin talimatlarına uyup seri bir şekilde binayı boşalttı. Yangın alarmıyla birlikte, Arama Kurtarma ve Tahliye Ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi. Yangın tatbikatı, uzmanlardan da izleyenlerden de tam not aldı.