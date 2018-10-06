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tatbikatı nefes kesti

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Yangın tatbikatı nefes kesti
İZMIR Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatı, heyecanlı dakikalara sahne oldu. Senaryo gereği ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri başarıyla yaptı. Binada bulunan tüm personel ve ziyaretçiler, tatbikatta görevli personelin talimatlarına uyup seri bir şekilde binayı boşalttı. Yangın alarmıyla birlikte, Arama Kurtarma ve Tahliye Ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi. Yangın tatbikatı, uzmanlardan da izleyenlerden de tam not aldı.
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Yangın tatbikatı nefes kesti
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