Yarım asırdır keçe ile ekmeğini kazanıyor

BUGÜN NELER OLDU

4 çocuk, 10 torun sahibi 76 yaşındaki Recep Agen, 53 yıldır keçe ustalığı yapıyor. Askerden 1964 yılında döndükten sonra mesleğe ilk adımı attığını belirten Recep Agen, "O zamana kadar ben keçeci kelimesini işitmemiştim. Ustam beraber çalışalım dedi, beraber çalışmaya başlayarak bu mesleğe atıldım. 53 yıldır devam ettiriyorum. Meslekte yarım asırı geçtim, eksiğimiz olabilir, öğrenmenin yaşı yok. Her işin bir zorluğu vardır, bunun da var. Beden gücüyle olan bir iş. Şu anda mesleğe devam eden bir elin parmakları kadar ya var ya yok. İki tane meslektaş var, onlar çocuklarını yanına aldılar. İşçi bulamadıkları için çocuklarıyla çalıştılar. O çocuklar yetişti, kendileri geri çekildiler"dedi.Günümüzde halen keçeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Recep Agen, "Ben biraz da geleneksel el sanatlarına ilgimi arttırdım. Mesela patikler, eldiven, fırıncı eldivenleri var. Böyle devam ediyoruz. Desenleri de kurs hocalığı yapan bir hanım yapıyor. Bir keçeyi sabahtan başlar, akşama kadar doldururuz. Şu anda ben kışın ayakları üşüyen için patik yapıyorum. Ayak sobası diyoruz adına. Koyun yününden olan her şey sıcak tutar" şeklinde konuştu.