Zehir tacirlerine darbe

BALIKESIR'IN
Ayvalık İlçesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu
satıcısı oldukları belirlenen 5 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, KOM ekiplerinin Ayvalık genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, E.Ö, M.G, A.E, S.Ö. ve A.C. isimli şahısların uyuşturucu satıcısı oldukları belirlendi. Şahısların evlerine yönelik gerçekleştirilen aramalarda, kubar esrar, bonzai ve ekstasy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı, Ayvalık Adliyesi'ne götürüldü. Mahkemeye çıkarılan, E.Ö, M.G, A.E. ve S.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.