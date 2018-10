114’lük Fatma nine ilk kez mum üfledi

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR'IN Ayvalık İlçesi'nde 114 yaşına giren Fatma Bozkurt 'a doğum günü partisi yapıldı. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Fatma nineye ilk doğum günü pastası Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı 'dan geldi. 3'ü kız, 3'ü erkek olmak üzere toplam 6 yetişkin çocuğu ve 25 torunu bulunan Fatma ninen ilk doğum gününde 89 yaşındaki en büyük evladı Nazire Şahin de hazır bulundu. Bugüne kadar Ayvalık'ta yaşayan en yaşlı insan olduğu öğrenilen Fatma Bozkurt, ilk doğum gününde Türk milleti için bol bol dua etti.1904 yılında Bulutçeşme'de dünyaya gelen Fatma nine, 30 yıl önce eşimi kaybetti. Ömrü boyunca zeytin işçiliği ve tarımla uğraşarak hayatını kazandı. Fatma nine, şimdiler de ise köyde çocuklarıyla torunlarının evlerinin bulunduğu bir arsa da tek göz kulübede yaşamını sürdürüyor. Yaşlılık nedeniyle ayakları tutmayan yaşlı kadın, kulübesinin hemen yanındaki tuvalete ise ancak emekleyerek gidebiliyor. Ayvalık'ta kırsal mahallelerindeki yoksul insanlara her türlü yardımları ulaştırmasıyla tanınan Fatma Cavlı'nın pastalı jesti yaşlı kadını oldukça duygulandırdı.