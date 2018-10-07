2 aylık kızı için ayağa kalkacak

Adana
'dan İzmir
'e kalp nakli
için gelen Ferhat Gülhan'ın yaşadıkları yürek burkarken, tüm olumsuzluklara rağmen iki aylık kızı için yaşama sımsıkı tutundu. 19 yaşında maç sırasında kalbi ağrıdığı için doktora giden ve kalbinin yüzde 59'unun çalışmadığını öğrenen Ferhat Gülhan şehir şehir dolaşıp tedavi olmak için uğraştı. Önce Ankara ile İstanbul, sonra da nakil için çareyi İzmir Ege Üniversitesi
Hastanesi'nde bulan Adanalı Gülhan
'a yapay kalp takıldı. 2.5 yıl yapay kalple yaşayan ve kontrollere Adana'dan İzmir'e gelen 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan Ferhat, beyin kanaması geçirdi. Hayati tehlikesi olan zor ameliyatları da geride bırakan Ferhat iki ay sonra Adana'ya geri döndüğünde evlenmek istedi. Yapay kalbi ile dünya evine giren Ferhat, kısa bir süre sonra yine beyin kanaması geçirdi. Tekrar beyninden ameliyat olan Ferhat, bunu da atlattı. Eşinin hamile olduğu haberiyle havalara uçan Gülhan'a bir güzel haberde Ege Üniversitesi Hastanesi'nden geldi. Nakil için gerekli kalbin bulunduğunu öğrenen Adanalı Ferhat Gülhan, soluğu hemen İzmir'de aldı. 3 KERE KALBI DURDU
Geçtiğimiz Haziran ayında nakil için gerekli kalbin bulunduğu haberi ile soluğu İzmir Ege Üniversitesi'nde alan 24 yaşındaki Ferhat Gülhan, 8 Haziran'da ameliyat masasına yattı. Prof. Dr. Tahir Yağdı ile Dr. Çağatay Engin ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon ile yeni kalbiyle tanıştı. Tedavinin bitip hamile eşinin yanına gitmeyi düşünen Ferhat Gülhan, nakil sonrası bir hafta içinde üç defa kalbi durdu. Her seferinde yeniden hayata döndürülen Ferhat Gülhan bir aylık yoğun bakım sonrası ayaklarının tutmadığını öğrendi. Bu sırada nakilden tam 53 gün sonra Ebrar isminde kızının dünyaya geldiğini öğrenen Adanalı Gülhan, yaşama sımsıkı tutundu. "O benim hayat enerjim" diyen Gülhan, "Kaderimizde bunları yaşamak varmış. Allaha şükür şu an kalbimle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Ve yine fizik tedavi ile tekrardan yürüyeceğime inanıyorum. Buradan yürüyerek gidip kızımı koklamak ve öpmek istiyorum" dedi. Oğlunun yanından bir dakika olsun ayrılmayan baba Mehmet Nasır Gülhan, "Oğlum 19 yaşında haftanın dört beş günü futbol maçı yapardı. Bir akşam beni aradı. Kalbinin ağrıdığı ve acıdan ağladığını belirtti. Ferhat'ı hemen hastaneye götürdük. Gribin, kalbe vurduğunu öğrendik. Kalbin çalışma kapasitesi her gün düşüyordu. Önce ilaç tedavisi uygulandı sonra ki aşamalarda ise doktorlar yapay kalp takılmasını uygun gördü. Ferhat kötü günleri geride bıraktı. Şimdi ise inanıyorum ki yürüyerek memleketimize gideceğiz. Bizimle ilgilenen tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.