50 bin liralık borç yüzünden öldürmüş

İzmir
'in Menemen İlçesi'ne bağlı Seyrek Mahallesi'nde 7 Haziran'da sazlık alanda yavru köpeğini arayan bir kişi siyah bir valiz içerisinde ceset olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. 20-25 günlük olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Türkiye'nin tek kadın Asayiş Şube Müdürü Seda Okur
ve ekibi, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin kimliğini belirlemek amacıyla kayıp kişiler üzerinde durarak çok yönlü soruşturma başlattı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından öldürülen kadının 66 yaşındaki Melahat Mersinli
olduğu kesinleşti. Kadın cinayeti olması nedeniyle olayla ilgili çok titiz çalışan Seda Okur ve ekibi 119 gün boyunca katilin izini sürdü. Valizin atıldığı bölgede ve olay yerinde titizlikle toplanan delilleri mercek altına alan polis ekipleri, parmak ve ayak izi, kıl ve doku örneklerini inceledi. Melahat Mersinli'nin katil zanlısı olduğu tespit edilen Özkan K'nın olaydan sonra Ankara
'ya kaçtığı belirlendi. Ölen kadının akrabası olduğu öğrenilen zanlı, gizlendiği eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Cinayet polisi Özkan K'ya yardım ve yataklık eden 8 kişiyi Menemen'de gözaltına aldı. 50 BIN LIRA IÇIN
Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. İşsiz olduğu öğrenilen Özkan K'nın herhangi bir işte çalışmadığı ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi. Cinayet zanlısı Özkan K'nın, akrabası Melahat Mersinli ile birlikte tefecilerden 50 bin lira borç aldığı ancak bu parayı ödeyemeyince tefecilerin sıkıştırmaya başladığı öğrenildi. Tefecilere olan borç yüzünden olay günü tartışan ikilinin kavgası kısa sürede büyürken, öfkesine hakim olamayan Özkan K'nın talihsiz kadını bıçakla öldürdüğü ve cesedini de valize koyup sazlık alana attığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü, ifade alma işlemlerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.