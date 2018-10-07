Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > 50 bin liralık borç yüzünden öldürmüş

50 bin liralık borç yüzünden öldürmüş

Valizde cesedi bulunan ’nin katili, 119 gün sonra yakalandı. Zanlının, Mersinli ile tefeciden aldıkları 50 bin lirayı ödeyemeyince çıkan tartışmada cinayeti işlediği ortaya çıktı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
50 bin liralık borç yüzünden öldürmüş
'in Menemen İlçesi'ne bağlı Seyrek Mahallesi'nde 7 Haziran'da sazlık alanda yavru köpeğini arayan bir kişi siyah bir valiz içerisinde ceset olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. 20-25 günlük olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Türkiye'nin tek kadın Asayiş Şube Müdürü ve ekibi, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin kimliğini belirlemek amacıyla kayıp kişiler üzerinde durarak çok yönlü soruşturma başlattı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından öldürülen kadının 66 yaşındaki olduğu kesinleşti. Kadın cinayeti olması nedeniyle olayla ilgili çok titiz çalışan Seda Okur ve ekibi 119 gün boyunca katilin izini sürdü. Valizin atıldığı bölgede ve olay yerinde titizlikle toplanan delilleri mercek altına alan polis ekipleri, parmak ve ayak izi, kıl ve doku örneklerini inceledi. Melahat Mersinli'nin katil zanlısı olduğu tespit edilen Özkan K'nın olaydan sonra 'ya kaçtığı belirlendi. Ölen kadının akrabası olduğu öğrenilen zanlı, gizlendiği eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Cinayet polisi Özkan K'ya yardım ve yataklık eden 8 kişiyi Menemen'de gözaltına aldı.

50 BIN LIRA IÇIN
Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. İşsiz olduğu öğrenilen Özkan K'nın herhangi bir işte çalışmadığı ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi. Cinayet zanlısı Özkan K'nın, akrabası Melahat Mersinli ile birlikte tefecilerden 50 bin lira borç aldığı ancak bu parayı ödeyemeyince tefecilerin sıkıştırmaya başladığı öğrenildi. Tefecilere olan borç yüzünden olay günü tartışan ikilinin kavgası kısa sürede büyürken, öfkesine hakim olamayan Özkan K'nın talihsiz kadını bıçakla öldürdüğü ve cesedini de valize koyup sazlık alana attığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü, ifade alma işlemlerinin ardından zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
50 bin liralık borç yüzünden öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN