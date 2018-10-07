Altay kötü gidişe bir türlü dur diyemiyor

SPOR Toto 1. Lig'de lider Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Altay
'da moraller bozuk.Yedi yıl sonra yer aldığı ligde ilk 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan ve Play-Off hattında kendine yer bulan siyah beyazlı ekip, daha sonra art arda Giresunspor, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ne yenilerek buradan uzaklaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Son 5 haftada 13 puan kaybeden Altay, son 4 maçta ise sadece 1 gol atabildi. Altay'ın bu düşüşü taraftarların da tepkilerine neden oldu. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Alper Avcı eleştiri oklarının hedefi oldu.