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kötü gidişe bir türlü dur diyemiyor

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Altay kötü gidişe bir türlü dur diyemiyor
SPOR Toto 1. Lig'de lider Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan 'da moraller bozuk.Yedi yıl sonra yer aldığı ligde ilk 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan ve Play-Off hattında kendine yer bulan siyah beyazlı ekip, daha sonra art arda Giresunspor, Balıkesirspor Baltok ve Gençlerbirliği'ne yenilerek buradan uzaklaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Son 5 haftada 13 puan kaybeden Altay, son 4 maçta ise sadece 1 gol atabildi. Altay'ın bu düşüşü taraftarların da tepkilerine neden oldu. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Alper Avcı eleştiri oklarının hedefi oldu.
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Altay kötü gidişe bir türlü dur diyemiyor
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