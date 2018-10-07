Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Avukatı, pitbull ile kaçıranlar tutuklandı

Avukatı, pitbull ile kaçıranlar tutuklandı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Avukatı, pitbull ile kaçıranlar tutuklandı
İZMIR'DE avukat Tankut Taner, geçtiğimiz akşam Alsancak semtindeki ofisini telefonla arayan, avukatlığını yaptığı şirketin yetkilisi T.Ş.Y. ile tartıştı. Akşam saatlerinde ofisinden çıkan Taner, önünü otomobille kesen D.M.S. ve Y.Y. tarafından pitbull cinsi köpekle tehdit edilerek zorla araca bindirildi. Otomobille, Dikili İlçesi'ndeki Çandarlı Mahallesi'ne götürülmeye çalışılan Taner, Aliağa ilçesi girişinde akaryakıt istasyonuna giren araçtan pompa görevlilerine işaret ederek polisi aramalarını istedi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı otomobilde bulunan Taner kurtarıldı, D.M.S, Y.Y. ile T.Ş.Y. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Aliağa Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avukatı, pitbull ile kaçıranlar tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN