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Ayvalık’ta fırsatçılara etiket denetimi

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Ayvalık’ta fırsatçılara etiket denetimi
BALIKESIR'IN Ayvalık İlçesi'nde, belediye zabıta ekipleri, semt pazarında tüketicilerin korunması ve farklı fiyat uygulamasının önüne geçilmesi için etiket denetimi yaptı. Ayvalık semt pazarında denetim yapan zabıta ekipleri, fiyat etiketlerini mutlaka tüketicinin görebileceği yerde bulundurmaları ve etiketsiz satış yapmamaları gerektiği konusunda esnaflara uyarıda bulundu. Ekipler, yaptıkları tüm uyarılara rağmen fiyat etiketi olmadan satış yapan esnafa para cezası kesileceğini kaydetti. Yapılan denetimlerden memnun olan tüketiciler, zabıta ekiplerine teşekkür ettiler. Başkanı Rahmi Gençer, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor" dedi.
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Ayvalık’ta fırsatçılara etiket denetimi
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