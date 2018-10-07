Ekol Sanat Galerisi 5. sezonu açtı

EKOL Sanat Galerisi
, 5. sezonun ilk sergisinde Ali Atmaca
ve Ayşen Karakaya'nın "Gümüşlük Büyücüleri" adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'nın son dönemde yarattıkları birbirinden farklı 50 adet eserden oluşan "Gümüşlük Büyücüleri" adlı sergi ilk defa İzmir
'de Ekol Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Ekol Sanat Galerisi ve Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Sanat Galerisi olarak 5. sezona başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu zamana kadar sanat galerimizde Türk Resim Sanatı'nın önemli temsilcilerini sanatseverlerle buluşturduk. Bu sezona da Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'nın 'Gümüşlük Büyücüleri' adını verdikleri sergi ile başlıyoruz" dedi. Ali Atmaca, "Sanatçılar bir tür büyücülerdir. Kendi ruhlarını eleştiriyorlar. Bu işi yapsa yapsa büyücüler yapar dedik ve sergimizi Gümüşlük Büyücüleri diye tanımladık" dedi. Ayşen Karakaya ise, "Bizim silahımız sanatımız" dedi. Sergi 5 Aralık'a kadar gezilebilecek.