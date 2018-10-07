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galibiyet serisini sürdüremedi

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Göztepe galibiyet serisini sürdüremedi
SPOR Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen 'nin galibiyet serisi sona erdi. Ligde Kasımpaşa maçından önce çıktığı 3 maçı da kazanma başarısı gösteren Göztepe, rakibine kaybederek 3 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk 8 haftada beraberliği bulunmayan Göztepe, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan topladı. Bu müsabakalarda 10 gol atan temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. Süper Lig'de geçen sezondan bu yana İstanbul'da 7 maça çıkan Göztepe, bu müsabakaların hepsinde mağlup oldu. Göztepe, ligde Kasımpaşa ile dış sahadaki 6. maçında da rakibini mağlup edemedi.
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Göztepe galibiyet serisini sürdüremedi
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