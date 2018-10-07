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Horoz İstanbul’da kayıpları oynadı

Hafta içi ödemelerini alamadıkları için futbolcuların boykot kararı aldığı , Ümraniye deplasmanında sahada varlık gösteremedi. Horoz, rakibine 3-0’lık skorla boyun eğdi

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Horoz İstanbul’da kayıpları oynadı
Haftalardır yönetimsel sıkıntılar yaşayan 'da hafta içi futbolcuların ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle antrenmanları boykot ettiği Denizlispor, Ümraniye deplasmanın'da aradığını bulamadı. 90 dakika boyunca sahada varlık gösteremeyen yeşil-siyahlılar, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 7. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ taraftan yaptığı yerden ortada top Aissati'den döndü. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Madinda'nın gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.11'de sol taraftan Mücahid'in kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak arka direkten oyun alanına döndü. 20'de Madinda'nın ara pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan 'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. ilk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda 66. dakikada sol taraftan Mücahit Albayrak'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Emircan Altıntaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. 84'te Emircan Altıntaş, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-0. Maç bu skorla sona erdi.
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Horoz İstanbul’da kayıpları oynadı
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