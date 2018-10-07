İzmır’de 5 ilçeye itfaiye hizmet binası

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İZMIR Büyükşehir Belediyesi, Torbalı, Seferihisar, Foça, Çeşme ve Bornova'da 5 yeni itfaiye hizmet binası inşa edecek. Yüksek teknolojili araç ve personel kapasitesine sahip bu binalar, itfaiye ekiplerinin şehir merkezine uzak yerlerde çıkan yangınlara daha kısa sürede müdahale etmesini sağlayacak. Bornova'da yapılacak bakım onarım tesisinde ise itfaiye araçlarının bakımı yapılacak. Torbalı Çaybaşı İtfaiye Hizmet Binası, bin 140 metrekare inşaat alanına zemin üstü tek katlı, 10 personel ve 5 itfaiye aracı kapasiteli olarak tasarlandı. Çeşme İtfaiye Hizmet Binası Projesi, zemin üstü bir katlı bir yapıdan oluşuyor. Foça İtfaiye Hizmet Binası, 24 personel için yaşama alanı ve itfaiye araçlarının kullanımı için 5 peronluk garaj alanı içeriyor. Bornova Işıklar İtfaiye Bakım Onarım Tesisi'nde, itfaiye araçlarının bakımı gerçekleştirilecek. 24 personel ve 5 itfaiye araç kapasiteli olarak tasarlanan Seferihisar İtfaiye Tesisi 4 bin 92 metrekare alana inşa edilecek. Torbalı Çaybaşı, Seferihisar ve Çeşme'de yapılacak tesislerde idari birimler, yatakhaneler, yemekhane, soyunma odaları ve personele hizmet eden açık alanlar ile açık ve kapalı spor salonları da yer alıyor.