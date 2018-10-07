Lebip Timor: Paralar, bozulmasın aralar

BUGÜN NELER OLDU

Hafta boyunca ekonomik sorunlarla boğuşan, Ümraniye deplasmanında nasıl bir oyun sergileyeceği merak konusuydu doğrusu.Zira maddi sorunlar nedeniyle idmana çıkmayan futbolcular, dün sahaya çıkmışlardı. Ancak kafaları kurcalayan sorunlar nedeniyle sanki. Nitekim daha ilk yarım saat dolmadan bu takımın kalitesine ve tecrübesine hiç de yakışmayan 2 golü kalelerinde görmüşlerdi.Hem iyi savunamayan, hem de hücum girişimlerinde etkisiz görüntü veren bir takım görüntüsü ile ilk yarıyı bitirdiler.İkinci yarıda Burak'ı da oyuna sürenbu dokunuşu oyuna hareket getirse de, tabelaya yansımıyor ve sahadan önce sanki saha dışı yaşananlara yenik düşüyordu takım. Son düdük çaldığında rakibinskor ve oyun üstünlüğüne karşın sanki hafta boyunca yaşananların ağır bedelini ödüyorlardı.' derler ya, işte öyle bir sinyal aldık. Hepsi bu.