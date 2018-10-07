Öğrenciler sorumlu birey olarak yetişecek

KALITELI bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık yaratan projelere imza atan Argüden Akademi ve KalDer İzmir
Şubesi iş birliği ile yürütülen MiniKal Projesi kapsamında İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları 4. Sınıf öğrencileri, 20 hafta boyunca, haftada 2 ders saati, eğitmenlerden" Sorumlu Birey Programı" eğitimi alacak. 12 Ekim tarihinde İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları'nda başlayacak olan proje kapsamında, öğrencileri bilgilendirmek üzere okulun konferans salonunda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Argüden Akademi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Ilgaz, KalDer İzmir Şube Başkanı ve Vira Stratejik Ortaklık Genel Müdürü Senem Kılıç, İTÜ GVO İzmir Okulları Kurucu Temsilcisi/ Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı, öğrencilerin kendisi ve toplumla ilgili sorunların çözümünde kararlara katılma, sorumluluk üstlenme, tutarlı ve adil olma, etkili adımlar atma konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı hedefliyor.