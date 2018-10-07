Okuldan çocuk kaçırma girişimi asılsız çıktı

İzmir
'in Çiğli İlçe
si'ne bağlı Evka- 2 Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda, 2 Ekim Salı günü, 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Irmak Arıkan'ın yanına, kimliği bilinmeyen kadının yaklaştığı ve "şeker vereceğim" diyerek küçük kızı kolundan tutup, götürmeye çalıştığı iddia edildi. Aynı gün bu olaydan birkaç saat sonra annesi Jale Kölgeli ve kendisinden 2 yaş büyük ağabeyiyle beraber okula giden anaokulu öğrencisi Yıldız Simay Kölgeli'nin (6) yaklaşık 10 metre ileride yürürken, kırmızı otomobilden inen erkek tarafından araca bindirilmek istendiği, küçük çocuğun bağırması üzerine aracın uzaklaştığı öne sürüldü. Çocukların olayları bu şekilde ailelerine anlatmasının ardından veliler, karakola giderek, kimliği belirsiz bu kişiler hakkında şikayetçi oldu. ARAÇ TESPPIT EDILDI
Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içinde velilerin belirttiği kırmızı renkli aracın plakasını belirledi. Araç sahibi 50 yaşındaki M.Ç, gözeltına alındı. M.Ç ifadesinde, "Evim okulun bir sokak arkasında. Karımın ölüm yıl dönümü nedeniyle görme engelli oğlumla birlikte Mavişehir'e lokma döktürmeye gidiyorduk. Çocuklara da 'kaldırıma çıkın. Araba çarpacak' dedim. Kesinlikle araçtan inme ya da kaçırma gibi bir şey söz konusu değil" dedi. M.Ç'nin yapılan GBT sorgusunda herhangi bir suçtan kaydının da olmadığı tespit edildi. M.Ç. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmeden karakoldan serbest bırakıldı. Öte yandan söz konusu kadına ise herhangi bir kamera kaydında rastlanmadı.