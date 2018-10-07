Okuldan çocuk kaçırma girişimi asılsız çıktı Çiğli’de geçtiğimiz salı günü bir ilkokuldan 2 öğrencinin kaçırılmaya çalışıldığı iddiası asılsız çıktı. Güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ve 1 kişiyi sorgulayan polis ekipleri, herhangi bir olumsuz duruma rastlamadı

Giriş Tarihi: 7.10.2018