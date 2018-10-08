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Toto 1'inci Lig'de son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay'da teknik direktör Alper Avcı
'ya güvenoyu çıktı. Alper Avcı'yla yolları ayırmayı düşünmediklerini belirten sportif direktör Özden Töraydın, genç çalıştırıcının görevinin başında olduğunu dile getirdi. İyi bir takım olduklarını ancak son haftalarda kötü futbol oynadıklarını söyleyen Töraydın, yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını ifade ederek, "Sorunları masaya yatırıp çözümü bulacağız. Milli maç nedeniyle lige verilen arada toparlanacağız. Karabükspor
ve Denizlispor maçlarını kazanarak tekrar Play-Off yarışına ortak olmak istiyoruz" diye konuştu.