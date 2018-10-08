Bu tarhananın sırrı biberinde

Manisa
'nın
Sarıgöl ilçesinde lezzetini "Emcelli biberi"nden aldığına inanılan tarhana, yöre kadınları tarafından imece usulü hazırlanıyor. Adını yetiştirildiği Emcelli Mahallesi
'nden alan ve yaklaşık 150 yıldır kendi tohumundan üretilen kırmızı biber, sadece tarhana için hasat ediliyor. Tarhana yapan kadınlardan Derya Öztürk Aydın, "Kullandığımız kırmızı biber sadece Emcelli Mahallesi'nde kısıtlı olarak yetiştiriliyor ve kilogramı da 15-20 liradan satılan kıymetli ürün. Bu kırmızı biber, tarhanamıza özel bir lezzet katıyor" dedi. Aydın, Emcelli biberi tohumunun çevre ilçe ve mahallelere götürülerek deneme ekimlerinin yapıldığını ancak aynı lezzeti alamadıklarını dile getirdi.