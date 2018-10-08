Büyükşehir Belediyesi’ne Buca’dan pankartlı protesto

İzmir
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Buca ilçesi Şirinyer bölgesinde bir grup, İzmir Büyükşehir Belediyesinin
kazı ve düzenleme çalışmalarına pankartla tepki gösterdi. Gruptakiler, kazı ve düzenleme çalışmalarına tepki içeren pankartı Forbes Caddesi'ne astı. Buca Belediyesi
zabıta ekipleri, kısa sürede olaya müdahale ederek pankartı söktü. Forbes Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Okan Düzova, daha önce çarşının belli bölümlerinde çeşitli nedenlerle kazı yapıldığını, taş döşeme çalışmasının gecikmesi üzerine vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. SIKINTILARINI İLETTİLER
Bölgede yaşayanların yeniden mağdur olmamak için pankartla tepki gösterdiğini anlatan Düzova, zabıta ekiplerinin pankartı sökmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüştüklerini ifade etti. Düzova, belediye yetkililerine sıkıntılarını ilettiklerini belirterek, "Su kanalı döşeme çalışmasının zamanında tamamlanması için söz verdiler. Çevre sakinleri ve esnaf olarak mağdur olmak istemiyoruz. Şu an için sorun çözüldü. Pazartesi günü çalışma başlayacak" diye konuştu.