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’de Traore şoku

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Göztepe’de Traore şoku
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 'ya 3-1 yenilerek milli maç arasına moralsiz giren 'de sol bek Adama Traore'nin sol diz ön çapraz bağlarının kopması camiayı üzdü. Sahalardan 6 ay uzak kalacak Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon da Kasımpaşa ile oynanan maçta ciddi şekilde sakatlandı. Koltuk değnekleriyle 'e gelen Traore ameliyat olacak. Traore'nin yokluğunda bundan sonraki maçlarda sol bekte Berkan görev alacak. Devre arasında defansın soluna takviye yapılması da gündemde.
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Göztepe’de Traore şoku
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