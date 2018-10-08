Göztepe’de Traore şoku

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Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa
'ya 3-1 yenilerek milli maç arasına moralsiz giren Göztepe
'de sol bek Adama Traore'nin sol diz ön çapraz bağlarının kopması camiayı üzdü. Sahalardan 6 ay uzak kalacak Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon da Kasımpaşa ile oynanan maçta ciddi şekilde sakatlandı. Koltuk değnekleriyle İzmir
'e gelen Traore ameliyat olacak. Traore'nin yokluğunda bundan sonraki maçlarda sol bekte Berkan görev alacak. Devre arasında defansın soluna takviye yapılması da gündemde.