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Hamamdan plaja indi

’de dokunan kumaşlar arasında yer alan peştamal, son yıllarda farklı tasarım ve bakış açıları sayesinde dünya plajlarının “aranan ürünü” haline geldi

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Hamamdan plaja indi
ATÖLYELER ÇALIŞIYOR
Türk hamam kültürünün vazgeçilmez parçası peştamalı farklı bir bakış açısıyla plaj giysisi olarak değerlendiren li tekstilciler, bu üründeki ı son yıllarda önemli ölçüde artırmayı başardı. Dokuma kültürü asırlardır devam eden Buldan, Babadağ ve Tavas ilçelerinde irili ufaklı 50 firma ve 500'e yakın ev tipi atölyede dokunan kumaşlar arasında peştamalın yıldızı son yıllarda parlıyor. Genelde havlu ve bornozuyla tanınan Denizli'de, Türk hamam kültürünün vazgeçilmezi olarak görülen peştamal, 10'dan fazla ülkeye yapılan 2.3 milyon dolarlık ihracatıyla önemli bir ürün haline geldi.

HAVLUYA GÖRE UCUZ
Uluslararası markaların da ilgi gösterdiği peştamal, çabuk kuruması, koku yapmaması, kolay taşınması, ucuz olması ve çeşitli renk ve desenlerin kolayca uygulanabilmesi dolayısıyla havluya göre daha fazla tercih ediliyor. pazarında 15-50 lira aralığında satılan bu ürün, farklı dokunuş ve tasarımlarla marka etiketleri altında ABD pazarında 50 dolara kadar alıcı bulabiliyor. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yakın geçmişte Denizli dokuma kültürü içinde katma değeri çok da yüksek olmayan peştamalın artık birçok dokumacı için geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.
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Hamamdan plaja indi
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