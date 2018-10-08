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Kas hastası Şenay’ın ‘ayakta kalma’ savaşı

’de tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan , tedavi ve sevdiklerinin desteği ile ayağa kalktı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Kas hastası Şenay’ın ‘ayakta kalma’ savaşı
'in Kemalpaşa ilçesinde "Miyopati" adı verilen ve kasların hareket kabiliyetini kaybetmesine neden olan hastalıkla yıllarca mücadele eden , kök hücre nakli ve evde fizik tedavi sayesinde ayakta yardımsız durmayı başardı. Çocukluğunda başlayan hastalık nedeniyle gücünü yavaş yavaş kaybeden, zamanla ayağa dahi kalkamayarak tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başlayan Kundakçı, aynı hastalıkla dünyaya gelen 22 günlük bebeğini kaybetti. Yıllarca bu hastalıktan kurtulabilmek için tedavi gören 38 yaşındaki Şenay Kundakçı, kök hücre nakli ve Sağlık Bakanlığının evde sağlık hizmeti sayesinde yıllar sonra ayağa kalkmayı başardı. Kundakçı, "Kızım 14 yaşında ama onunla hiç yan yana yürüyemedim. Daha da iyileşebilirsem mezuniyetine ayaklarımın üstünde gideceğim" dedi.
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Kas hastası Şenay’ın ‘ayakta kalma’ savaşı
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