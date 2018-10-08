Kiraz belediyesi’nden eğitime katkı

İzmir
Valisi Erol Ayyıldız
, Kiraz ilçesinin Doğancılar Mahallesi
'ne yapılacak ilk ve ortaokulun temelini attı. Doğancılar Mahallesi'ne yapılacak 9 derslikli ilkokul ve ortaokul için temel atma töreni düzenlendi. Temel atma törenine Vali Erol Ayyıldız, Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar da katıldı. Törende konuşan Özçınar, "Öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle bir bütün olmak zorundayız. Sizlerden beklentimiz bu hizmetlere sahip çıkarak, bizleri daha güzel hizmetler için teşvik etmeniz" dedi. Başkan Özçınar, konuşmasında, okulun isminin '15 Temmuz Şehitleri İlkokulu ve Ortaokulu' olması için öneride de bulundu. Vali Ayyıldız
, bu ismi olumlu karşıladı. Konuşma yapan Vali Ayyıldız, "Ben normalde temel atma programlarına katılmıyorum. Fakat bu okulun olması için büyük çaba sarf edildi. Belediye Başkanımız Saliha Hanım çok büyük gayret etti. Teşekkürlerin en büyüğü ona" dedi. Okulun 2019- 2020 eğitim öğretim yılına yetiştirileceği belirtildi.