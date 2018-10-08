Kırkpınar’dan Gürpinar’a

Van
'ın Gürpınar ilçesinde 'Kırkpınar
'dan Gürpınar'a Ulusal Yaglı Güres Festivali' bu yıl ilk kez düzenlendi. Gürpınar Kaymakamlıgı ile Gürpınar Belediyesinin organizasyonu ve Balıkesir Büyüksehir Belediyesinin sponsorluguyla düzenlenen yaglı güres festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Balıkesir ve Edirne
'den gelen 16 baspehlivan katıldı. Meydana gelen Gürpınarlı gençler, 6 kategoride düzenlenen yaglı güres festivaline katıldı. Oldukça çekismeli geçen yaglı güres festivalinde dereceye giren güresçilere ödülleri verildi. BERABERLİK MESAJI
Yaglı Güres Düzenleyen Kentler Birligi ve Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu ile Edirne Belediye Baskanı Recep Gürkan, birlik ve beraberlik mesajı vererek bu etkinligin dogu ile batıyı bir araya getirdigini ifade etti. Baskan Kafaoglu, "Kırkpınar'dan Gürpınar'a sloganıyla bugün dogudan batıya, batısından dogusuna, bir gönül köprüsü kuruluyor, bir spor köprüsü kuruluyor. Yaglı güres düzenleyen kentler birligi olarak bu organizasyonun tasın altına elimizi koyduk. Güres tırımızı gönderdik. Sporcularımıza malzemelerimiz de gönderdik, bu sporu destekliyoruz" dedi. DEĞER VURGUSU YAPTI
"Bu gençleri spora yönlendirmeniz lazım" diyen Kafoglu, "Gençler sporla ilgilenirse kötü alıskanlıklardan korunmus olacak. Uyusturucudan, alkolden, terörden uzaklasacak. Bizi biz yapan degerlere sahip çıkarak Allah'ın izniyle kendimize gelmis olacagız. Dogusuyla, batısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle hep beraber Türk olacagız insallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, buralar terörle ve teröristlerden uzaklastırılarak artık insanımız buralarda barıs huzur içerisinde etkinliklerle, festivalleri ile tanınacak ve bu cografyanın güzellikleri ile anılacak. Artık terörle degil turizm ile anılacak, inançları ile anılacak, kültürü ile anılacak. Bu festivaller bunun için çok önemli oldugunu düsünüyorum" diye konustu.