Şehzadeler’de fiyat denetimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili 'zabıtaya bildirin' çağrısının ardından Şehzadeler Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, marketler raflarda yer elan ürünler ile pazar tezgâhlarındaki ürünlerin fiyatlarını inceledi. Ekipler inceleme esnasından da bir yandan yerli üretimi logosunun olup olmadığını kontrol etti. Genel olarak yerli üretim logosu kullanmaya başladığı görüldü. Başkan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda bu yönde satış yapan mağazaları, marketleri, AVM
'leri ve Pazar yerlerini denetliyoruz. Bu denetimler sonucunda farkına vardığımız ciddi fiyat artışları ilgili Şehzadeler Belediyesi Zabıtası olarak tutanak tutuyoruz. Bu zor süreçte anlamsız fiyat artışları yapanların bundan vazgeçmesini istiyoruz" dedi.