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Turizmde teknoloji eğitimi işbirliği

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Turizmde teknoloji eğitimi işbirliği
Yaşar Üniversitesi ile küresel seyahat ve turizm sektöründe öncü teknoloji sağlayıcısı Sabre arasında, akademik işbirliği protokolü imzalandı. Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri, dünya devi havayolları ve turizm firmalarına 60 ülkede hizmet veren Sabre'ın rezervasyon ve biletleme sistemini öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda Sabre'da ve acentelerde sektörel deneyim elde etme fırsatı bulacak. Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Sabre Türkiye Genel Müdürü Altuğ Bekdemir tarafından eğitim programı ve akademik işbirliğini hayata geçiren protokol Kampüsü'nde imzalandı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Saha bilgisine sahip, mezun olmadan sektörde ne istendiğini bilen ve uygulayan öğrenciler yetiştirme amacındayız" diye konuştu.
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Turizmde teknoloji eğitimi işbirliği
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