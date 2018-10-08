Turizmde teknoloji eğitimi işbirliği

Yaşar
Üniversitesi ile küresel seyahat ve turizm sektöründe öncü teknoloji sağlayıcısı Sabre arasında, akademik işbirliği protokolü imzalandı. Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri, dünya devi havayolları ve turizm firmalarına 60 ülkede hizmet veren Sabre'ın rezervasyon ve biletleme sistemini öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda Sabre'da ve acentelerde sektörel deneyim elde etme fırsatı bulacak. Yaşar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile Sabre Türkiye Genel Müdürü Altuğ Bekdemir tarafından eğitim programı ve akademik işbirliğini hayata geçiren protokol Selçuk Yaşar
Kampüsü'nde imzalandı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Saha bilgisine sahip, mezun olmadan sektörde ne istendiğini bilen ve uygulayan öğrenciler yetiştirme amacındayız" diye konuştu.