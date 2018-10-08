Uyan Altınordu

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor
'la 1-1 berabere kalarak 8 haftada yalnız 7 puan toplayan Altınordu, son 5 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. Kırmızı-lacivertliler, 1'inci Lig'de 2014-15 sezonunda ilk 8 maçta 8 puan toplarken, 2015- 16'da aynı periyotta 12 puan, 2016- 17'de 10 puan, geçen sezon ise 14 puanı hanesine yazdırdı. Bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Altınordu, yeni oyunculardan kurulu bir takım oluşturmanın handikabını yaşayarak istediği sonuçları ilk 8 haftada elde edemedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu
, İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bulduğumuz golden sonra psikolojik olarak geriye çekilince rakibi önde karşılayamadık. Maçın kırılma anlarında iki tane yüzde yüzlük pozisyonu değerlendiremedik. Milli maç arasında sorunlarımızı çözüp lige yeniden başlamalıyız" diye konuştu.