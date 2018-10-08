Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Uyan Altınordu

Uyan Altınordu

1. Lig’de evinde beraberliği ile 8 haftada 7 puan toplayan Altınordu, son 5 yılın en kötü başlangıcını yaptı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Uyan Altınordu
Spor Toto 1'inci Lig'de evinde 'la 1-1 berabere kalarak 8 haftada yalnız 7 puan toplayan Altınordu, son 5 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. Kırmızı-lacivertliler, 1'inci Lig'de 2014-15 sezonunda ilk 8 maçta 8 puan toplarken, 2015- 16'da aynı periyotta 12 puan, 2016- 17'de 10 puan, geçen sezon ise 14 puanı hanesine yazdırdı. Bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Altınordu, yeni oyunculardan kurulu bir takım oluşturmanın handikabını yaşayarak istediği sonuçları ilk 8 haftada elde edemedi. Teknik Direktör , İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bulduğumuz golden sonra psikolojik olarak geriye çekilince rakibi önde karşılayamadık. Maçın kırılma anlarında iki tane yüzde yüzlük pozisyonu değerlendiremedik. Milli maç arasında sorunlarımızı çözüp lige yeniden başlamalıyız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyan Altınordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN