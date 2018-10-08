Yakaladılar sevdiler bıraktılar

Avlu Balıkesir
'de düzenlenen "Yakala-Sev-Bırak" organizasyonuna yüzlerce Balıkesirli katılırken, tutulan balıklar tekrar suya bırakıldı. Etkinlige katılan Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, "Çocuklarımıza ve gençlerimize doga ve hayvan sevgisini asılamamız gerekiyor. Bugün burada otizimli çocuklarımız, sevgi evlerinde kalan gençlerimiz, huzurevinde kalan yaslılarımız da bizimle. Kısacası Balıkesir'de 7'den 70'e herkesle birlikte doga bilinci konusunda farkındalık olusturuyoruz" dedi. Doga ve hayvan sevgisi konularına büyük önem verdiklerini dile getiren Kafaoglu, "Balıkesir'de dogayı korumak, gelistirmek ve güzellestirmek adına önemli çalısmalar yapıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini asılamak oldukça önemli. Bu konuda degisik organizasyonlara yer vermeye çalısıyoruz. Bu etkinlikte bunlardan bir tanesi. Çocuklarımıza hem balık tutmayı ögretiyor hem de hayvan sevgisini asılamaya çalısıyoruz" diye konustu.