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870 yıllık zafere coşkulu anma

Giriş Tarihi: 9.10.2018
870 yıllık zafere coşkulu anma
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 870 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan için anma programı düzenledi. Savaşın yaşandığı Kazıkbeli'nde düzenlenen program coşku içinde geçti. Savaşın temsili olarak yaşandığı Anıttepe'de saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesi ile başlayan programda Acıpayam Dernekler Birliği Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok'un savaşı anlatan sunumunun ardından Kazıkbeli Savaşı'nda yaşamını yitiren şehitler için saygı yürüyüşü yapıldı. Cankurtaran Honaz Milli Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bugün biz buradaysak ve bu ülkede hür ve bağımsız yaşıyorsak bunun geçmiş yıllarda ödenmiş bedelleri var. Bu bedeli ecdadımız, dedelerimiz ödedi. Ben bu kutsal vatan için canını veren, kanını döken şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, hepsinin mekanları cennet olsun" dedi.
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870 yıllık zafere coşkulu anma
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