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’de trafik cezaları havadan geldi

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Denizli’de trafik cezaları havadan geldi
DENİZLİ'DE, jandarma ekipleri, helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan getirilen helikopterle Acıpayam- Çameli yolunda havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Gökyüzünden yolu izleyen helikopterdeki jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri tespit edip, denetim noktasındaki ekibe telsizle bildirdi. Yoldaki jandarma ekipleri de kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri durdurup, ceza yazdı. Ayrıca jandarma dedektör köpeği 'Evlat' ile araçlarda uyuşturucu madde arandı. Helikopterli kontrolde, hatalı sollama yapan ve takip mesafesine uymayan 10 sürücüye, para cezası yazıldığı belirtildi
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Denizli’de trafik cezaları havadan geldi
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