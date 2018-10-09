Ege takımları yokları oynadı

Spor Toto
Süpir Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki Ege temsilcilerine nazar degdi. Süper Lig
'in açılıs maçında Kasımpasa'ya konuk olan Göztepe
3-1'lik skorla maglup olurken, Akhisarspor'da evinde aynı skorla Trabzonspor'a yenildi. Spor Toto 1. Lig'de Altınordu öne geçtigi maçta Istanbulspor ile berabere kaldı. Altay, Denizli
spor ve Balıkesirspor ise, haftayı puansız kapatarak lig yarısında büyük yara aldı. Gizem Yılmazer
sordu, Lebip Timor
ve Serhan Çifdalöz, Ege takımlarının performanslarını degerlendirdi. Gizem Yılmazer: Göztepe, Istanbul'da Lebip Timor :
erken bitti. Serhan Çifdalöz:
sakatlıklarıyla sadece defansın degil takımın da dengesi degisti. Bu da Kasımpasa'nın etkili gol silahlarının ekmegine yag sürdü adeta. Hocanın geri kalan bölümde tek hamle sansı vardı onu da haklı olarak son bölümde kullandı. Takım defansif anlamda sorun yasarken, hücuma çıkıslarda da etkili olamadı. Neticede sadece bir maç kaybettiler, fazla abartmamak gerek. Gizem: Akhisarspor'daki önlenemez sıkıntı nedir? Lebip:
31.dakikada Mustafa Yumlu
'nun sakatlanıp çıkması ile defansın dengesi bozuldu. Bir bakıma takımın temel diregi çıktı. Bu Akhisarspor hata yaptılar. Bunun bedelini ödüyorlar. Gizem: Altay'a ne oldu? Takım neden durdu? Lebip:
Son haftalarda iyi oynamıyorlar. Gençlerbirligi bu maç öncesi Izmir'e 7'de 7 yaparak geldi. Neticede, böyle bir takıma kaybetmek sürpriz bir sonuç degil ama iç sahada 2. yenilgi oldu. Serhan:
Lige iyi baslamıslardı ama sonra isler iyi gitmemeye basladı. Kadro kaliteleri sahaya yansımıyor. Maç içinde kopuk kopuk oynuyorlar. Her seye ragmen gol sansı da buldular ama Gençlerbirligi tecrübesi ve kalitesi ile maçı kilitlemeyi basardı Gizem: Denizlispor'da neler oluyor ? Lebip:
Iyi seyler olmadıgı bir gerçek. Geçen sezonun transfer
yasaklısı takım bu sezon flas transferlerle açtı sezonu ama ödemeler yapılmıyor. Sahanın dısında huzur yok ise, sahadan da basarı çıkmaz. Ümraniyespor maçını izledim. Kafalar sahada degildi. Futbolcuyu suçlamakla olmaz bu isler. Alırken düsüneceksin. Serhan:
Sezon baslamısken bir kongre, ardından yasanan maddi sorunlar takımın tüm dengelerini alt-üst etti. Ümraniye deplasmanında döküldüler. Takımın kalitesine ve tecrübesine yakısmayan bir maç oldu. Sonunda Osman hoca ile yollar ayrıldı. Laf çok, icraat yok, isin özeti bu. Gizem: Balıkesirspor Baltok öne geçtigi deplasmandan eli bos dönüyor. Nasıl oldu bu is ? Lebip:
Giray hoca kısıtlı kadrosu ile direniyor ama hocanın hırsı ve heyecanı sahada yok. Deplasmanda öne geçiyorsan en azından 1 puanı alıp döneceksin. Serhan:
Transfer yasaklısı oldukları için sezona istedigi kadro ile baslayamadı takım. Bütün sorun burada. Devre arasına kadar sancılı bir süreç duruyor önlerinde. Gizem: Altınordu neden kazanamıyor? Lebip:
Yukarılara oynayacak bir kadrosu yok. Geçen sezonu arıyorlar. Skora direk etki yapacak oyuncu sayısı çok az. Kerim, Mirkan, Erdogan ve Barıs'ı gönderirken yerlerini dolduramadılar. Serhan:
Gençlerin çabası, kazanma arzuları güzel de, skora yansıtamıyorlar bu çabayı. Bütün sorun gol yollarında. Ege takmlar yoklar oynad bul'da neden kaybetti ?
Bayram hoca, bir teknik adam adına yasanabilecek en büyük sanssızlıgı yasadı. Zira iki bekinin daha ilk yarıda sakatlanmasıyla tüm hamle sansını da kaybetti. Halil'in de sakatlıktan dolayı kadroda olmamasıyla, hem defansta hem de hücümda sorun yasadılar. Bütün yük Yasin'in omuzlarındaydı. Attıgı jeneriklik golü ile farkı 1'e indirse de çok geçmeden yedikleri 3. gol ile maç Traore ve Gassama'nın erken mın yenilgiyi bir oyuncunun çıkmasına baglamasak ta, Akhisarspor'un kadro zafiyetini de belirtmemiz lazım. Hem kesici, hem duran toplarda gidip vuran adamı çıkmıs oldu. Sonra pes pese gelen goller ile bir anda 2-0 geriye düstüler. Isler iyi gitmiyor. Bizden söylemesi. Serhan:
por bir türlü istedigi ritmi yakalayamadı. 8 hafta geride kaldı, tek maç kazanan bir takımdan söz ediyoruz. Kadronun da, kulübenin de yetersiz oldugu bir gerçek. Devre arasına kadar bu sorunu yasayacaklar. Yaz sezonunda hem futbolcu hem teknik adam seçiminde