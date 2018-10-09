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Havagazı’nda sanat üretiliyor

’in havagazı ile aydınlatma sistemi için kurulan , 2008’de restore edildi. Kültür merkezine dönüşen Havagazı, 10 yılda sayısız sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Havagazı’nda sanat üretiliyor

CAZİBE MERKEZİ OLDU İZMİR'DE 19. yüzyılda kentin aydınlatma sistemi için kurulan , 1955 yılına kadar hizmet vermeye devam etti. Ardından kaderine terk edilen Havagazı Fabrikası, harabeye dönüştü. Fabrikası, 2008 yılında Büyükyehir Belediyesi tarafından restore edildi. 2008'in Aralık ayından itibaren, kültür - sanat merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Kent merkezinde, paha biçilmez değere sahip arazi, İzmirlilerin sosyal hayatına renk katan bir merkezine dönüştürüldü. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yıl boyunca ücretsiz konserler, kültür sanat etkinlikleri, festivaller, kongreler, seminerler, sempozyum ve çalıştaylar düzenleniyor.

BAŞTAN YARATILDI
İZMİR'İN sembol yapılarından biri olan tarihi Havagazı Fabrikası'nın restorasyonu sırasında, 23 bin 250 metrekarelik açık alan üzerindeki 2 bin 850 metrekarelik inşaat alanına sahip tescilli yapılar dışındaki tüm yapılar yıkıldı, dev baca güçlendirildi. Fabrika sahasındaki dökümhane binası kafeterya, depo binaları da sergi salonu ve sanat atölyeleri şeklinde düzenlendi. Diğer tescilli yapılar ise okuma salonu, satış birimi ve idari bina olarak kullanılmak üzere restore edildi. Alanın gerisinde iki katlı betonarme bina da yenilendi. , alanda ayrıca 122 araçlık otopark, 1800 metrekarelik açık hava seyir alanı (oturabilir çim alan), meydanlar ve 5 süs havuzu oluşturdu.

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Havagazı’nda sanat üretiliyor
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