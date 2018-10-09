İhbarlar yağdı, denetimler arttı

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kurlarındaki artışı fırsatçılığa çeviren, bunu fahiş fiyatlarla etiketlere yansıtan bazı marketler zincirine, yönelik olarak Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız biçimde sürdürüyor. Zincir marketlerin lojistik merkezi konumundaki Torbalı'daki denetimlerde zabıta müdürlüğü ekiplerinin tespitlerinde eksiklikler tutanaklarla ve fotoğrafla belgelendirildi. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin da kayıt altına alındığını ve fahiş fiyatla satış yapan şirket, market ve işyerlerine yönelik yaptırımların devam edeceğini söyledi.