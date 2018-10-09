Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İhbarlar yağdı, denetimler arttı

İhbarlar yağdı, denetimler arttı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
İhbarlar yağdı, denetimler arttı
DÖVIZ kurlarındaki artışı fırsatçılığa çeviren, bunu fahiş fiyatlarla etiketlere yansıtan bazı marketler zincirine, yönelik olarak Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız biçimde sürdürüyor. Zincir marketlerin lojistik merkezi konumundaki Torbalı'daki denetimlerde zabıta müdürlüğü ekiplerinin tespitlerinde eksiklikler tutanaklarla ve fotoğrafla belgelendirildi. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin da kayıt altına alındığını ve fahiş fiyatla satış yapan şirket, market ve işyerlerine yönelik yaptırımların devam edeceğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İhbarlar yağdı, denetimler arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN