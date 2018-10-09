İhracatta güç birliği

TÜRKIYE
, 2023 yılında ihracat
çı sayısını 120 bine çıkarmayı, dünya ihracatından da yüzde 1.5 pay almayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için güç birliğine giden Ege İhracatçı Birlikleri ve BASİFED (Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu) kurdukları İhracat Akademisi'nde şirketlere ihracat odaklı bir vizyon kazandırmayı ve üretimlerinin en az yüzde 50'sini ihraç etmesini hedefliyor. İhracatı, ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olarak tanımlayan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye'de ihracatın başladığı yer İzmir
. İzmir'in ihracata yatkın yönünü daha da geliştirmek istiyoruz. İhracat Akademisi ile ihracatçı sayımızın artışına, ihracatımızın daha katma değerli yapılmasına ve toplamda ihracatımızın yükselmesine katkı sağlayacağız. Her fabrika ürettiğinin en az yüzde 50'sini ihraç etmeli" dedi. Şirketlere ihracat odaklı bir vizyon kazandırma amacıyla 'İhracat Akademisi Eğitim Programı'nı hayata geçirdiklerini belirten BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya
Ösen, hedeflerinin KOBİ
'lere ihracat konusunda gerekli donanımı kazandırmak olduğu söyledi.