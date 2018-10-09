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Ödemiş’te rahvan at yarışı heyecanı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Ödemiş’te rahvan at yarışı heyecanı
ÖDEMIS'TE, merakla beklenen ve her yıl geleneksel hale getirilen Rahvan At Yarısları yapıldı. Yarıslara, 'nin farklı il ve ilçelerinden gelen 184 at mücadele etti. Çaylı Dutdibi Yarıs Alanı'nda gerçeklestirilen yarıslara, Ödemis Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoglu, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Ödemis Belediye Baskanı Mahmut Badem, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri ve yarısseverler katıldı. Yarısma dereceye giren atların jokeylerine kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
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Ödemiş’te rahvan at yarışı heyecanı
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