Optimum sosyal sorumluluk projesiyle altın ödülü aldı

İZMIR
Optimum AVM
, otizmli çocuklar
ın sosyal yaşama daha fazla dahil olmalarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan El Ele
Cafe ile alışveriş sektörünün uluslararası alanda en büyük organizasyonu olan ICSC Solal Marketing Awards'ta kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Büyük gurur yaşatan El Ele Cafe
, İzmir
Optimum AVM ve Anadolu Otizm Vakfı iş birliğiyle yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteriyor. El Ele Cafe'de elde edilen gelir, Anadolu Otiz Vakfı'ndaki otizmli çocuklara burs olarak geri dönüyor.