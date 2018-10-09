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Optimum sosyal sorumluluk projesiyle altın ödülü aldı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
İZMIR Optimum , ın sosyal yaşama daha fazla dahil olmalarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan Cafe ile alışveriş sektörünün uluslararası alanda en büyük organizasyonu olan ICSC Solal Marketing Awards'ta kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Büyük gurur yaşatan El , Optimum AVM ve Anadolu Otizm Vakfı iş birliğiyle yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteriyor. El Ele Cafe'de elde edilen gelir, Anadolu Otiz Vakfı'ndaki otizmli çocuklara burs olarak geri dönüyor.
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Optimum sosyal sorumluluk projesiyle altın ödülü aldı
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