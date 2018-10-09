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Şarampole devrilen araçta 2 çocuk öldü

’nin ’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. aynı aileden 2 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kardeşler yan yana toprağa verildi

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Şarampole devrilen araçta 2 çocuk öldü

DENIZLI'NIN 'ne bağlı Ali Kurt Mahallesi - Afyonkarahisar Karayolu'nda geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen Çardak'tan Bozkurt yönüne giden (43) yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Günenç, eşi ve çiftin çocukları 4 yaşındaki Berat ile ikizi ve ağabeyleri 9 yaşındaki ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan İsmet Günenç ile kardeşi Berat Günenç yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

YAN YANA DEFNEDILDI
Kazada ölen çocuklar için dün Bozkurt'taki Hamidiye Camii'nde tören düzenlendi. Öğlende kılınan cenaze namazı sonrası iki kardeş, ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi. Çocukların babası Musa Günenç, anneleri Hafize Günenç ve 4 yaşındaki kardeşleri Berke Günenç'in tedavileri sürdüğü için cenaze törerine katılamadı. Günenç çiftinin ve oğullarının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Şarampole devrilen araçta 2 çocuk öldü
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