Şarampole devrilen araçta 2 çocuk öldü

DENIZLI'NIN Bozkurt İlçesi'ne bağlı Ali Kurt Mahallesi Denizli- Afyonkarahisar Karayolu'nda geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen kazada Çardak'tan Bozkurt yönüne giden Musa Günenç (43) yönetimindeki 20 UH 711 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Günenç, eşi Hafize Günenç ve çiftin çocukları 4 yaşındaki Berat ile ikizi Berke Günenç ve ağabeyleri 9 yaşındaki İsmet Günenç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan İsmet Günenç ile kardeşi Berat Günenç yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

YAN YANA DEFNEDILDI

Kazada ölen çocuklar için dün Bozkurt'taki Hamidiye Camii'nde tören düzenlendi. Öğlende kılınan cenaze namazı sonrası iki kardeş, ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi. Çocukların babası Musa Günenç, anneleri Hafize Günenç ve 4 yaşındaki kardeşleri Berke Günenç'in tedavileri sürdüğü için cenaze törerine katılamadı. Günenç çiftinin ve oğullarının sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.