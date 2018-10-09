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Temel eğıtıme dokuz eylül’den destek

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Temel eğıtıme dokuz eylül’den destek
İZMİR'DE, Dokuz Eylül Üniversitesi () bünyesinde faaliyet gösteren Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları, 2018-2019 eğitim öğretim yılına kurumsal ve yapısal değişikliklerle başladı. Tınaztepe Yerleşkesi içinde bulunan okulun başta spor salonu olmak üzere çatı, dış cephe boyası ve elektrik sistemlerinin baştan sona yenilenmesi, öğrencileri ve velileri sevindirdi. Okuldaki yapısal değişikliklerin öğrenci motivasyon ve başarısına katkı sağlayacağına inandıklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. , "'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli, temeli sağlam ve donanımlı bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu sorumluluk ve bilinçle Türkiye'nin geleceği için evrensel değerleri özümsemiş, milli kültürden beslenmiş Aziz Sancarlar yetiştirme hedefliyoruz. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile Edebiyat ve Eğitim Fakültelerimizin işbirliğinde kurulacak ile öğrenciler, arkeolojik ve tarihi değeri olan objeleri interaktif şekilde bilgisayarlarını kullanarak gezebilecekler. Böylece öğrencilerin hem tarihe ve arkeolojiye olan ilgisinin artırılması hem de analitik zekalarının geliştirilmesini hedefleniyoruz" diye konuştu.
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