Türkıye’de 4 bıtkı türü sıtmaya deva olacak

ÖZELLIKLE Afrika
ülkelerinde her yıl 500 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan sıtma hastalığına karşı geliştirilen bitki yoluyla tedavi çalışmalarında olumlu sonuç elde edildi. Botanikçi, eczacı ve parazitologtan oluşan bir ekip, Dünya Sağlık Örgütü
'nün sıtma hastalığına karşı ilaçların yetersiz kaldığını belirterek her ülkenin kendine has yetişen bitkileri üzerinde bu hastalığa karşı ilaç geliştirme çağrısı üzerine harekete geçti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
(MCBÜ) Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sonucunda İzmir
ve Manisa
dağlarında yetişen bitkiler üzerinde yaptığı çalışma sonrasında sıtma hastalığına iyi gelen dört bitki türü tespit etti. Tespit edilen bu bitki türleri 'gür kötürüm, yedi düğme, öbek çalba, ören sıraca üzerinde yapılan çalışma raporu, Dünya Sağlık Örgütü'ne sunuldu ve olumlu cevap alındı. Özbilgin, bitkiden insanların tüketebileceği şekilde hap üretmek istediklerini söyledi.