Uyuşturucuyu bırakan kişiler Umre yolcusu

İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, insan sağlığını tehdit eden ve geleceğimiz için büyük tehlike oluşturan uyuşturucu ve madde bağımlılığına bulaşan gençleri kurtarmak için önemli bir projeye imza attı. Proje 4 ayda gibi kısa bir sürede büyük ilgi gördü. Toplam 32 kişi projeye katıldı. İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören gençlerden iki tanesi son aşamaya geldi ve Umre'ye gitmeye hak kazandı. 2 genç önümüzdeki günlerde ilk dönem Umre'ye gönderilecek.

DIYANET GÖNDERIYOR

Projeyle ilgili detayları Egeli Sabah'a anlatan İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Projeyi yürüttüğümüz paydaş kurumlarımız var. Denetimli Serbestlik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Amatem bize destek oluyor. Bir yandan tedavileri sürüyor, bir yandan da imamımız ve hocamıza emanet ettik. Onlarla ilgileniyorlar. Şu an itibariyle iyi noktada olan iki kişi var. Projeye 32 kişi dahil oldu. 32 kişinin arasında evli olanlar ve meslek sahibi insanlar da var. Kesin olarak bıraktığına kani olduğumuz ve doktorun aynı minvalde fikir beyan ettiği iki kişiyi Umre'ye göndereceğiz. 2 kişi bu noktada oldukça başarılı. Örnek olsun diye normalden daha erken gönderiyoruz. Bu iki kişiyi Diyanet İşleri Başkanlığımız gönderecek. Bundan sonrakileri de hayırseverlerimizin desteği ile İzmir İl Müftülüğü olarak göndereceğiz. Gerçekten bir kişinin uyuşturucudan kurtuluşuna vesile olmak büyük bir sevap" diye konuştu. Öte yandan İl Müftülüğü'nün yeni binasına taşınacağını belirten Balkan, "Şu an bulunduğumuz bina çürük ve depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak. Yeni il müftülüğü binamızı Mimar Kemalettin Caddesi üzerine tahsis edilen arsaya yapıyoruz. 2 sene sonra yeni binaya geçmeyi hedefliyoruz" dedi.